El famoso creador de contenidos Álvaro Casares desvela cuánto gana subiendo vídeos a YouTube: "Un euro por cada 25.000 reproducciones"

Álvaro Casares, uno de los creadores de contenido más famosos de nuestro país -y también uno de los favoritos de nuestros amigos de Aruser@s- habla sin tapujos en este vídeo de cuánto gana al mes con Youtube... y es bastante menos de lo que pudiera parecer.

"Creo que es muy interesante", afirma Alfonso Arús en Aruser@s antes de dar paso a este vídeo en el que el famoso creador de contenidos Álvaro Casares (@alvarocasaress) desvela cuánto cobra al mes de media por subir sus vídeos a YouTube. Y es que, aunque gane más con TikTok e Instagram, "hay que tener en cuenta que no pagan directamente, sino a través de colaboraciones con marcas", aclara.

Casares calcula sus ingresos en función de un vídeo que tiene 12 millones de visualizaciones para poner un ejemplo. "Pero claro, YouTube paga menos en el formato 'shorts' que en el normal", desvela. Con este número de visualizaciones, le han pagado 465 euros. "Más o menos te sale a un euro cada 25.000 reproducciones", detalla. En el formato tradicional, es un euro cada 600.

"Si consigues que tu perfil tenga una media diaria de un millón y medio de visualizaciones en formato 'short', obtendrás al mes unos 2.000 o 3.000 euros", calcula.

En el plató del programa de laSexta, el presentador se muestra muy sorprendido: "Es una pasta, pero me sigue pareciendo poco. No todo el mundo tiene la posibilidad de enganchar a 12 millones". "No me extraña que estén todo el día ideando. No es nada fácil", reflexiona Angie Cárdenas.

