Alfonso Arús señala a Angie Cárdenas de haber perdido el único cromo que le faltaba para completar su colección: "Lo conseguí en Bilbao"

Un nuevo viral sobre cromos del Mundial ha vuelto a colarse en Aruser@s y ha destapado una anécdota familiar que Alfonso Arús tenía muy presente: la pérdida de un cromo de la Liga 2011-2012 que nunca llegó a recuperar.

No es la primera vez que los cromos del Mundial protagonizan uno de los virales comentados en Aruser@s, pero en esta ocasión el tema ha servido para rescatar una vieja "espinita" de Alfonso Arús.

"Nos falta de la Liga 2011-2012 un cromo porque lo perdisteis", ha señalado el presentador, mirando a su familia en el plató. "Lo perdisteis, ¡no!", ha aclarado su hijo Hans Arús, mientras señalaba con complicidad a su madre, Angie Cárdenas. "¡Fue Arthur!", ha respondido entre risas Angie, intentando esquivar la responsabilidad. Sin embargo, Alfonso Arús ha insistido en que no fue exactamente así: "Lo perdiste después de haberlo conseguido. Es más, lo conseguí yo en Bilbao, en un mercado", ha asegurado.

"La gente no se lo va a creer, pero Alfonso cambiaba cromos en mercadillos", ha comentado Arthur Arús, mientras el presentador ha explicado cómo era su particular método de intercambio de cromos en aquella época.

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