Ahora
El 'zasca' de una abuela a las nuevas corrientes de crianza: "Fuimos madres sin wifi, con cariño y Nocilla...y aquí estamos"

Zascas

El 'zasca' de una abuela a las nuevas corrientes de crianza: "Fuimos madres sin wifi, con cariño y Nocilla...y aquí estamos"

Aquí puedes ver la defensa de '@abueladivina' a la crianza de antes frente a las críticas sobre cómo educan los mayores a sus nietos: "Necesitamos que nos dejen ser abuelas, que nos dejen quererlos y mimarlos".

Alfonso Arús presenta el 'zasca' de esta abuela que recuerda que antes se criaba "sin wifi, con cariño y Nocilla" y han salido "estupendamente". "Dedicado a todos los que dicen que los abuelos malcriamos", se incluye el presentador del programa.

"Queridos psicólogos y coaches, nosotras éramos madres sin wifi y no teníamos manual, éramos madres con cariños", comienza diciendo '@abueladivina', advirtiendo a toda esa nueva generación que habla de "toxicidad o crianza respetuosa" que "esas madres antes comían gusanitos y galletas príncipe para el colegio".

"Y dibujos animados lo que les daba la gana, ¡sin problema ninguno!", expone la creadora de contenido, asegurando que, aún con todo eso, "han crecido estupendamente". "¡Estáis muy equivocados! Lo que necesitamos como abuelas es que nos dejen serlo y que nos dejen querer, mimar y disfrutarlos", zanja.

Desde el plató de Aruser@s, aplauden el 'speech' de la señora. "Hemos crecido bien y nos hemos alimentado con lo que dice; bocadillos de nocilla, golosinas, bollería...", confiesa Óscar Broc.

Las 6 de laSexta

  1. El Ejército de Israel ya marcha con tanques por Ciudad de Gaza: "Continuaremos operando para proteger a los israelíes"
  2. Sánchez confía en un Gobierno del PSOE más allá de 2027 y lanza un nuevo mensaje al PP: "No les duele España, les duele estar en la oposición"
  3. Trump, desatado: llama "malnacido" a Biden, dice que se otorgaría siete Premios Nobel y pide a los talibanes que devuelvan la base de Bagram
  4. Llega el otoño de golpe: un bajonazo térmico marcará el comienzo de esta semana
  5. En silla de ruedas o con esclerosis múltiple y sin ascensor: el suplicio de vecinos de Albal casi un año después de la DANA
  6. El Pentágono lanza un mensaje a los países europeos: suspenderá parcialmente la asistencia militar a los territorios fronterizos con Rusia