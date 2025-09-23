El 'zasca' de una abuela a las nuevas corrientes de crianza: "Fuimos madres sin wifi, con cariño y Nocilla...y aquí estamos"

Aquí puedes ver la defensa de '@abueladivina' a la crianza de antes frente a las críticas sobre cómo educan los mayores a sus nietos: "N ecesitamos que nos dejen ser abuelas, que nos dejen quererlos y mimarlos" .

Alfonso Arús presenta el 'zasca' de esta abuela que recuerda que antes se criaba "sin wifi, con cariño y Nocilla" y han salido "estupendamente". "Dedicado a todos los que dicen que los abuelos malcriamos", se incluye el presentador del programa.

"Queridos psicólogos y coaches, nosotras éramos madres sin wifi y no teníamos manual, éramos madres con cariños", comienza diciendo '@abueladivina', advirtiendo a toda esa nueva generación que habla de "toxicidad o crianza respetuosa" que "esas madres antes comían gusanitos y galletas príncipe para el colegio".

"Y dibujos animados lo que les daba la gana, ¡sin problema ninguno!", expone la creadora de contenido, asegurando que, aún con todo eso, "han crecido estupendamente". "¡Estáis muy equivocados! Lo que necesitamos como abuelas es que nos dejen serlo y que nos dejen querer, mimar y disfrutarlos", zanja.

Desde el plató de Aruser@s, aplauden el 'speech' de la señora. "Hemos crecido bien y nos hemos alimentado con lo que dice; bocadillos de nocilla, golosinas, bollería...", confiesa Óscar Broc.