"Siempre fue muy especial esa relación para ella", comenta Carlos Vives cuando le preguntan acerca de una posible reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa.

Cada vez son más los rumores que apuntan a una posible reconciliación entre Shakira y su expareja Antonio de la Rúa, con quien compartió 10 años de relación. Uno de sus amigos más cercanos, el cantante Carlos Vives, se ha pronunciado al respecto, como vemos en este vídeo de Aruser@s.

"¡Caramba! ¡No me han contado nada!", comentaba el intérprete de 'La bicicleta'. Pero sí que reconoce que esa relación "siempre fue una relación muy especial para ella". "Se merece ser querida", remata.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús apunta a que "tiene que ser difícil convivir con ella", pero apunta a que "ellos ya se conocen".

"Además, fue porque se le cruzó Piqué, pero mal no estaban", añade Tatiana Arús, mientras que Alfonso recuerda el "wakarumor".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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