A Alfonso Arús no terminan de convencerle los últimos looks de Jennifer Lopez. Y es que el presentador de Aruser@s afirma que "va todo el día enseñando".

Jennifer Lopez ha causado sensación en la presentación de su documental en Las Vegas, en donde se muestran cosas de sus shows que no se ven normalmente. La cantante ha lucido un diseño de su firma de cabecera, Dolce & Gabbana, repleto de transparencias con un chaquetón.

"Llámala ya, 'J. Transparencias. Lo', porque va todo el día enseñando", destaca Alfonso Arús, que, sin embargo, reconoce que el peor look fue el de este jueves, cuyos colores "eran peores que los del traje de Pedro Sánchez".

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