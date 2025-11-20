Miss Jamaica sufre un aparatoso accidente en la gala de Miss Universo: la caída, en vídeo

Ya se ha escogido a las 30 candidatas para convertirse a la mujer más bella del universo pero durante la gala preliminar de elección se vivió un momento que dejó a los espectadores sin palabras y muy preocupados.

Este miércoles se celebraba en Tailandia la gala preliminar de Miss Universo para escoger a las candidatas semifinalistas que se enfrentarán este viernes en la gran final. La gala dejaba un momento de gran tensión protagonizado por una de las candidatas, en concreto Miss Jamaica.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, la candidata está desfilando y termina cayendo por un hueco del escenario. Nacho García, Gabrielle Henry "era una de las favoritas a llevarse el título". "El tortazo es fino", añade.

"Pobrecita", añade Isabel Forner, "creo que después pidió la paz en el mundo y un médico de guardia urgente". El personal sanitario que estaba en el evento se llevó a la candidata en una camilla mientras el concurso seguía avanzando.

En otras imágenes publicadas en redes sociales, se puede ver como sus compañeras desfilan mientras, en el fondo, se puede ver a los sanitarios pasar arrastrando la camilla. "Pero ¿cómo la otra persona sigue andando?", se pregunta, Dani Mateo, extrañado, ante el comportamiento de una de las candidatas.

