La tajante respuesta de Ágatha Ruiz de la Prada al saber que Sergio Ramos hará su propia colección de moda

"Pasapalabra", así de tajante se muestra Ágatha Ruiz de la Prada al saber la incursión de Sergio Ramos en el mundo de la moda tras convertirse en el máximo accionista de 'One' y crear su propia colección.

Sergio Ramos ha anunciado su incursión en el mundo de la moda tras convertirse en el máximo accionista de 'One', una marca de ropa exclusiva. Además, el futbolista sacará una colección cápsula. Tras conocerse la noticia, una reportera ha preguntado a Ágatha Ruiz de la Prada qué le parece que Sergio Ramos se vaya a meter a modisto, a lo que la diseñadora ha contestado poniendo caras y diciendo tajante: "Pasapalabra".

"¿Quizá no todo el mundo está hecho para diseñar?", pregunta la reportera a la diseñadora de moda, que contesta en el vídeo: "Six seven". Pero, ¿qué es six seven? Se trata de un concepto viral, que desde el plató de Aruser@s explican que quiere decir "bien". "No sabe utilizar las expresiones Ágatha", destaca Alfonso Arús.

Por otro lado, Sergio Ramos ha querido felicitar a su mujer, Pilar Rubio, por su cumpleaños. "Feliz cumpleaños a la mujer de mi vida", ha escrito el futbolista junto a una imagen con la presentadora en su cuenta de Instagram, donde ha destacado que Rubio "es la mejor madre, esposa y compañera para este viaje que se llama vida". Por su lado, la modelo ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagra, agradeciendo las felicitaciones mientras se come un gran trozo de tarta.

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