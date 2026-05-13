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Igualito que su padre

Georgina y su hijo Mateo apoyan a Cristiano Ronaldo en un partido: "Cuando la cosa decaía, Mateo hacía los mismos movimientos que su padre"

Aruser@s recoge las imágenes de Georgina Rodríguez y su hijo Mateo apoyando desde las gradas a Cristiano Ronaldo en su último partido, donde no consiguió alzarse con la victoria.

Georgina y su hijo Mateo apoyan a Cristiano Ronaldo en un partido: "Cuando la cosa decaía, Mateo hacía los mismo movimientos que su padre"

Al Al Nassr, el equipo de fútbol en el que juega Cristiano Ronaldo, se le escapó el título en el último minuto. Por suerte, desde las gradas, Georgina Rodríguez y su hijo Mateo lo estaban apoyando en estos momentos tan complicados. Unas imágenes que recoge Aruser@s y que dejan ver el gran parecido del pequeño con su padre, que cuando el ambiente comienza a decaer, hace exactamente los mismos gestos que tan acostumbrados estamos a ver en Ronaldo. De tal palo, tal astilla.

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