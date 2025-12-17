De la ruptura de Carmen Lomana a la amistad de Ágatha Ruiz de la Prada y Luismi 'El Chatarrero': así pasarán la Navidad los famosos

Tatiana Arús enseña en este vídeo las declaraciones de varios famosos sobre cómo van a pasar la Navidad. Mario Vaquerizo asegura que comerá mucho y confiesa ser una "marmota navideña". Además, el marido de Alaska pide a 2026 que sea tan bueno como 2025: "Tengo salud, buen cuerpo, una mujer y amigos que me quieren...".

Por su lado, Ágatha Ruiz de la Prada confiesa a los reporteros que ha invitado a su expareja, Luismi, a comer en Navidad. Sin embargo, la diseñadora de moda todavía no sabe la respuesta del conocido como 'El Chatarrero'. "Le tengo que llamar para ver si va a venir, se lo dije pero como tiene un restaurante nuevo y lo abre el 25 a lo mejor no puede venir", explica la diseñadora, que destaca que, además, "como tiene tantos nietos a lo mejor tiene plan".

Por su parte, Carmen Lomana se muestra comedida en el momento de hablar de su ruptura sentimental: "Vosotros no tenéis por qué saber mis amigos o mis amores". Además, preguntada sobre su expareja, la socialité confiesa que no se acuerda y destaca haber sido ella misma su persona de 2025. "Yo siempre soy libre", destaca Carmen Lomana, que afirma que no le interesa "lo más mínimo" ni las memorias del rey Juan Carlos ni las de Iñaki Urdangarin. Tras escucharla, Alfonso Arús confiesa que "estaba un poco cantado que acabaría así" la relación de Lomana con su expareja.

Por último, Pilar Rubio asegura que su vida es "un pequeño caos controlado donde nunca sabes qué va a pasar": "Estoy acostumbrada a planear día a día y es lo que me gusta". "Me parecería aburridísima una vida en la que todo esté totalmente estructurado", asegura.

