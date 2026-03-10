Tatiana Arús alucina con el nuevo look de Maluma: "Está entre Sergio Ramos y un exnovio de Victoria Federica"

"Este Maluma, lo siento por las fans, pero ha cambiado a peor", asegura Alfonso Arús, que destaca que el cantante "ha pasado de ser un malote a un cayetano": "A la que le puede gustar es a Carmen Lomana".

Ya es un tema común en el plató de Aruser@s. El look de otros artistas, más parecidos al de Maluma que el propio Maluma, no deja de llamar la atención de los colaboradores. Es el caso de Ricky Martin, que según muestra Tatiana Arús en este vídeo, cada vez está "más joven que nunca". "Es Ricky Martín-Maluma", bromea el presentador de Aruser@s, que destaca cómo el artista "ha iluminado la ceremonia de clausura de la final de la Copa Mundial de Críquet".

"Hablando de Maluma, ha celebrado el segundo cumpleaños de su hija, Paris", explica Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde el nuevo look del artista alucina a Tatiana Arús: "Perdona, pero es que es mucho más Maluma Ricky Martin que el propio Maluma". Y es que la colaboradora asegura que "este señor tiene de todo menos de Maluma": "Está entre Sergio Ramos y un exnovio de Victoria Federica".

"Ha pasado de malote a cayetano", afirma el presentador de Aruser@s, que insiste en que esos cambios no los entiende: "Este Maluma ha cambiado, lo siento para las fans, pero ha cambiado a peor". Por su parte, Alba Sánchez destaca que Maluma "está cambiando de público": "Las que querían el look de malote ya no le gustan, pero habrá chicas que así de cayetano sí". "Yo creo que le gustará a Carmen Lomana", destaca Alfonso Arús.

Por último, Manuel Turizo, "más Maluma que el de ahora", se encuentra en España. "Sigue levantando pasiones", destaca Tatiana Arús, que enseña en el vídeo la reacción de algunas fans, que, incluso, le piden matrimonio.

