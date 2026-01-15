Pilar Rubio se une al reto viral de subir fotos de 2016: así ha cambiado en estos 10 años

2026 ha empezado en las redes sociales con un reto viral en el que se comparten fotos del año 2016 para comparar cómo ha cambiado la vida en 10 años. Así lo ha hecho Pilar Rubio.

Tatiana Arús destaca en el plató de Aruser@s el nuevo reto viral de las redes sociales: abrir el álbum de 2016 para ver lo que has cambiado en los últimos diez años. Famosas como Pilar Rubio o la modelo Emily Ratajkowski ya lo han hecho.

Por ejemplo, la mujer de Sergio Ramos ha compartido en sus redes sociales varias imágenes de 2016. "Vemos que su cambio es significativo, sobre todo en cuestiones capilares", afirma Tatiana Arús, que destaca que la presentadora llevaba el pelo corto y de color platino.

Por su parte, Emily Ratajkowski ha compartido imágenes de hace diez años, cuando la modelo tenía 24 años. Tras ver las imágenes, Alba Sánchez destaca que "es interesante verlo porque si entras en Instagram está todo el mundo compartiendo sus fotos de 2016": "Es un viaje al pasado".

