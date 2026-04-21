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Alfonso Arús, sobre el ranking de las ciudades más felices del mundo: "Las Palmas de Gran Canaria en el 149 es un tongazo"

Las ciudades españolas quedan fuera del top 10 de los sitios más felices del mundo, un resultado que ha sorprendido, y no para bien, a los colaboradores de Aruser@s.

Alfonso Arús, sobre el ranking de las ciudades más felices del mundo: "Las Palmas de Gran Canaria en el 149 es un tongazo"

El ranking de las ciudades más felices del mundo ha llegado a Aruser@s y ha sorprendido, y no para bien, a los colaboradores del plató. Ninguna ciudad española entra en el top 10.

La primera ciudad española en aparecer es Barcelona, en el puesto número 12, mientras que el podio lo ocupan Copenhague, Helsinki y Ginebra.

Para encontrar la segunda ciudad española hay que bajar hasta el puesto 76, donde aparece Bilbao. Más abajo aún están Valencia en el puesto 88 y Las Palmas de Gran Canaria en el 149. "¿Que Las Palmas de Gran Canaria esté en el 149? Es un tongazo de libro", alucina Alfonso Arús. "Copenhague contra Palma… es que no empieza ni el partido", bromea Rocío Cano.

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