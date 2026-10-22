¿Qué significa tener imanes en la nevera? Tatiana Arús confiesa qué le ocurre cada vez que ve uno

La sección 'Top expertos' de Aruser@s explica cómo estos pequeños objetos pueden evocar recuerdos de viajes y momentos especiales.

Los imanes de la nevera pueden ser mucho más que un elemento decorativo: según la psicología, actúan como recordatorios de experiencias, personas y etapas de nuestra vida. Al verlos, podemos revivir emociones y compartir las historias que hay detrás de cada uno.

"Yo tengo la nevera que no me cabe ninguno", confiesa Tatiana Arús, a lo que Alfonso Arús le pregunta si recuerda el viaje cada vez que ve uno: "Automáticamente", reconoce.

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