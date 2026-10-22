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¿Qué significa tener imanes en la nevera? Tatiana Arús confiesa qué le ocurre cada vez que ve uno

La sección 'Top expertos' de Aruser@s explica cómo estos pequeños objetos pueden evocar recuerdos de viajes y momentos especiales.

¿Qué significa tener imanes en la nevera? Tatiana Arús confiesa qué le ocurre cada vez que ve uno

Los imanes de la nevera pueden ser mucho más que un elemento decorativo: según la psicología, actúan como recordatorios de experiencias, personas y etapas de nuestra vida. Al verlos, podemos revivir emociones y compartir las historias que hay detrás de cada uno.

"Yo tengo la nevera que no me cabe ninguno", confiesa Tatiana Arús, a lo que Alfonso Arús le pregunta si recuerda el viaje cada vez que ve uno: "Automáticamente", reconoce.

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