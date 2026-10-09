Rosalía confiesa a Jimmy Fallon que se escapa de sus guardaespaldas: "Es la chispa de la vida"

Así explica Rosalía a Jimmy Fallon por qué, a veces, se escapa de su guardaespaldas: "Cuando estás de gira tienes que hacer que sea divertido porque si no podría resultar un poco rutinario porque siempre estás con la misma gente".

En el programa de Jimmy Fallon, Rosalía no solo ha desvelado cómo no la dejaron entrar un día en una iglesia, sino que también ha confesado las trampas que hace con sus guardaespaldas.

"Cuando estás de gira tienes que hacer que sea divertido porque si no podría resultar un poco rutinario porque siempre estás con la misma gente", confiesa la artista española en el vídeo, donde explica que tiene un "guardaespaldas que se llama Víctor" y, a veces, se escapa de él.

"No puedes hacer eso, le pagas para que te proteja", afirma divertido el presentador, que insiste en que no puede "esconderse de Víctor". A lo que Rosalía, entre risas, afirma que, de vez en cuando se esconde "un poco": "O voy un poco más rápido y él tiene que pillarme".

"¡Es la chispa e la vida!", asegura la cantante. En ese momento, aparece en imagen un vídeo de Rosalía subida a una "maleta-patinete" alejándose del guardaespaldas a toda velocidad por el aeropuerto.

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