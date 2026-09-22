La broma de Alfonso Arús tras ver a Ricky Martin muy cambiado: "Vamos con la sección: '¿Qué se ha hecho en la cara?'"

El presentador de Aruser@s alucina con el nuevo aspecto de Ricky Martin y en el plató del programa de laSexta desarrollan sus teorías acerca de lo que le ha podido ocurrir.

"Vamos con la sección: '¿Qué se ha hecho en la cara?'", bromea Alfonso Arús antes de dar paso al vídeo que Ricky Martin ha publicado en sus redes sociales y que Tatiana Arús lleva a Aruser@s. "¡Ostras!", se escucha exclamar a Hans Arús cuando aparece la imagen. "Almacena comida para el invierno", comenta la colaboradora entre risas.

Ella estaba esperando a que Ricky informara de que le acababan de sacar una muela o de que tenía un flemón (o dos). "Pero al margen de los flemones, este hombre ha cambiado de cara también", insiste el presentador del programa de laSexta.

"Tiene la barba marcada sin tener pelo", señala Hans.

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