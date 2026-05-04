Ahora

¡Felicidades!

La reacción de David Beckham cuando su hija le regala gallinas sedosas por su 51 cumpleaños

La familia Beckham ha celebrado el 51 cumpleaños de David Beckham compartiendo en sus redes sociales imágenes inéditas del exfutbolista y regalándole, entre otras cosas, unas gallinas. Eso sí, ni rastro de Brooklyn.

La reacción de David Beckham cuando su hija le regala gallinas sedosas por su 51 cumpleaños

La familia Beckhamha abierto su álbum privado en el cumpleaños del patriarca de la familia. "Todos han querido festejar a través de sus redes sociales ese 51 cumpleaños de David", explica Tatiana Arús, que enseña en el vídeo las imágenes más destacadas de las felicitaciones. "La única ausencia ha sido la de Brooklyn, pero lo que más me gusta es cuando enseñan el regalo estrella, ¡gallinas!", afirma la colaboradora, que explica que, además, no se tratan de gallinas comunes, sino "sedosas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Juicio por el caso mascarillas, en directo | Ábalos declara en la recta final del juicio para responder a las acusaciones de Aldama
  2. García Ortiz habla por primera vez tras su condena y carga contra la "intoxicación" de la Comunidad de Madrid: "Hemos perdido todos"
  3. El proyecto "humanitario" de Trump para desbloquear Ormuz se topa con la amenaza de Irán: "Cualquier fuerza armada extranjera será blanco de nuestros ataques"
  4. Merz quita hierro a la retirada de soldados de EEUU y niega que tenga relación con su choque con Trump
  5. "No tienen corazón": la desesperación y el enfado por el 'no' del PP, Vox y Junts a la prórroga de los alquileres
  6. Tres muertos por hantavirus en un crucero de lujo que partió desde Argentina con destino final en Canarias