La reacción de David Beckham cuando su hija le regala gallinas sedosas por su 51 cumpleaños

La familia Beckham ha celebrado el 51 cumpleaños de David Beckham compartiendo en sus redes sociales imágenes inéditas del exfutbolista y regalándole, entre otras cosas, unas gallinas. Eso sí, ni rastro de Brooklyn.

La familia Beckhamha abierto su álbum privado en el cumpleaños del patriarca de la familia. "Todos han querido festejar a través de sus redes sociales ese 51 cumpleaños de David", explica Tatiana Arús, que enseña en el vídeo las imágenes más destacadas de las felicitaciones. "La única ausencia ha sido la de Brooklyn, pero lo que más me gusta es cuando enseñan el regalo estrella, ¡gallinas!", afirma la colaboradora, que explica que, además, no se tratan de gallinas comunes, sino "sedosas".

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