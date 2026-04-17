Victoria Beckham se pronuncia sobre Brooklyn: "Siempre hemos intentado proteger y amar a nuestros hijos"

La celebración del 52 cumpleaños de Victoria Beckham llega al plató de Aruser@s, donde se ha comentado su reflexión sobre el distanciamiento con su hijo Brooklyn.

La celebración del cumpleaños de Victoria Beckham ha llegado hasta el plató de Aruser@s. "Dato interesante: por fin ha roto el silencio, sin dar nombres, sobre el distanciamiento con su hijo Brooklyn", desvela Tatiana Arús.

"Creo que siempre hemos querido mucho a nuestros hijos, hemos intentado ser siempre los mejores padres que podemos ser, hemos estado en el ojo público durante más de 30 años y lo único que siempre hemos intentado hacer es proteger a nuestros hijos y amarnos. Y eso es todo lo que quiero decir al respecto", comparte Victoria.

"Tampoco es cuestión de que niegue ahora todo lo que estamos viendo y lo que sus propios hijos están fomentando y alimentando", opina Alfonso Arús. Por su parte, Angie Cárdenas espera ver si el hijo mandará una felicitación o no.