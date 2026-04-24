La risa de David Beckham con el 'dardo' a Victoria Beckham en la gala 'Time': "¿Qué hace falta para que sonrías?"

"Estás casada con David Beckham, eres rica, tienes éxito y eres guapísima, ¿qué hace falta para que sonrías?, sonríe, eres una de las pocas personas británicas que puede hacerlo", pide la presentadora de la gala 'Time' a Victoria Beckham.

La gala de 'Time' se ha llenado de glamour en Nueva York con las 100 personas más influyentes, según la propia revista. Entre sus invitados famosos han estado Hailey Bieber, Zoe Saldaña, Rauw Alejandro, Hilary Duff o Bad Bunny.

También ha estado Victoria Beckham, que ha sido una de las últimas en llegar y que ha sufrido un pequeño y divertido 'dardo' de una de las presentadoras, al preguntarle: "Estás casada con David Beckham, eres rica, tienes éxito y eres guapísima, ¿qué hace falta para que sonrías?, por favor, sonríe, eres una de las pocas personas británicas que puede hacerlo". Puedes ver la reacción de Victoria Beckham y la risa de David en este vídeo de Aruser@s.

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