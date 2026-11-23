"Con la indisposición que tenía no podía actuar", explica la hija de Raphael después de que su padre tuviera que cancelar a última hora su concierto de A Coruña. Aruser@s da la última hora del estado de salud del cantante.

Tras cancelar apenas media hora antes del espectáculo su concierto en A Coruña, muchos fuimos los que nos preocupamos del estado de salud de Raphael. Ahora, ya ha recibido el alta hospitalaria, informa Alfonso Arús en Aruser@s.

El cantante sufrió unas "taquicardias y subida de tensión", detalla Tatiana Arús antes de dar paso al vídeo de la hija del artista en el que explica con más detalle lo ocurrido.

"Con la indisposición que tenía no podía actuar, con lo cual, desafortunadamente se tuvo que suspender el concierto. Lo normal es que él vaya al hospital a que le hagan un control", comenta Alejandra Martos, quien considera que "pasan cosas en la vida y no pasa nada".

Todo está "bajo control", asegura.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.