Ahora

Viral

La cara de pánico de Raphael cuando irrumpe un fan en pleno escenario: "Intenta apartarle y el hombre sigue agarrado"

"Raphael intenta apartarlo y el fan sigue agarrado", explica Alfonso Arús, que destaca que el cantante "hace un gesto como diciendo que no entiende lo que está pasando".

La cara de pánico de Raphael cuando irrumpe un fan en pleno escenario: "Intenta apartarle y el hombre sigue agarrado"

Alfonso Arús destaca el insólito momento vivido por Raphael durante uno de sus conciertos: "Pone una cara de pánico cuando mientras está saludando aparece un fan, que no sabemos de dónde ha salido". "Raphael intenta apartarlo y el fan sigue agarrado", explica el presentador de Aruser@s, que afirma que el cantante "hace un gesto como diciendo que no entiende lo que está pasando".

"Luego como que tiene palpitaciones, como si le estuviera dando una arritmia", explica Alfonso Arús, que destaca que "Shakira no tiene que lidiar con estas cosas porque sus fans no son así". Por su parte, Tatiana Arús destaca que "es más difícil subir al escenario de Shakira" y explica que "el fan le está enganchando fuerte".

Por otro lado, los colaboradores critican que la persona de seguridad "aparece al cabo de una hora". "No, muy rápido no va", lamenta Alfonso Arús en el vídeo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Pedro Sánchez hará una comparecencia institucional este lunes a las 9:00 horas desde Moncloa
  2. Los manifestantes se quedan en Sol: la acampada sigue con fuerza reclamando soluciones para la vivienda
  3. Flávio Bolsonaro sorprende a Lula en las elecciones de Brasil y ambos se disputarán la presidencia en segunda vuelta
  4. El temporal mantiene a nueve comunidades en alerta con Girona en aviso naranja por riesgo de intensidades torrenciales
  5. La Policía Nacional comienza el desalojo del asentamiento de migrantes de la playa de El Trampolín de Ceuta
  6. Teresa Rodríguez compara las movilizaciones por la vivienda con el 15M: "Ahora hay más motivos para salir, los decretos son una vergüenza"