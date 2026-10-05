La cara de pánico de Raphael cuando irrumpe un fan en pleno escenario: "Intenta apartarle y el hombre sigue agarrado"

"Raphael intenta apartarlo y el fan sigue agarrado", explica Alfonso Arús, que destaca que el cantante "hace un gesto como diciendo que no entiende lo que está pasando".

Alfonso Arús destaca el insólito momento vivido por Raphael durante uno de sus conciertos: "Pone una cara de pánico cuando mientras está saludando aparece un fan, que no sabemos de dónde ha salido". "Raphael intenta apartarlo y el fan sigue agarrado", explica el presentador de Aruser@s, que afirma que el cantante "hace un gesto como diciendo que no entiende lo que está pasando".

"Luego como que tiene palpitaciones, como si le estuviera dando una arritmia", explica Alfonso Arús, que destaca que "Shakira no tiene que lidiar con estas cosas porque sus fans no son así". Por su parte, Tatiana Arús destaca que "es más difícil subir al escenario de Shakira" y explica que "el fan le está enganchando fuerte".

Por otro lado, los colaboradores critican que la persona de seguridad "aparece al cabo de una hora". "No, muy rápido no va", lamenta Alfonso Arús en el vídeo.

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