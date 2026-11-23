"Cuando llevas 12 horas jugando al GTA crees que la vida es un juego", comenta Alfonso Arús en Aruser@s tras ver este vídeo viral en el que una chica cuenta la que ha liado su novio con el coche tras estar toda la noche jugando.

"Que vamos a encontrar mucho friki haciendo locuras, ya te digo yo que sí", comenta Angie Cárdenas en Aruser@s tras ver el vídeo viral de la tiktoker @andreaapalazon. La joven cuenta que su novio ha intentado adelantar por la derecha en la calle a otro coche... subiéndose al arcén.

Por suerte, ella le ha parado los pies. "¿Alguien le puede decir a mi novio que no puede adelantar por la derecha?", pide a quien esté viendo este vídeo. "Ha sido un lapsus", se justifica él. Ella tiene claro el motivo: "El p*** GTA".

"Me pasé ayer toda la noche jugando y pues, yo qué sé, como en el GTA conduces como conduces... se me ha ido la olla", acaba reconociendo.

"Cuando llevas 12 horas jugando al GTA crees que la vida es un juego", asegura Alfonso Arús.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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