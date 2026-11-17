Alfonso Arús reflexiona sobre un nuevo estudio que habla de los beneficios del café y Angie Cárdenas destapa sus mentiras en directo. Un hilarante momento que hace que la colaboradora se desternille de risa.

Alfonso Arús no toma café y es un firme defensor de su causa... Bueno, o al menos, lo era. Tras reflexionar sobre un nuevo estudio que habla de los beneficios de esta bebida en Aruser@s, Angie Cárdenas no puede soportar más sus mentiras y acaba destapando toda la verdad ante sus colaboradores. "Alfonso, sí", reclama, cuando Alba Sánchez asegura que ni él ni Lourdes Tasies habían caído en la tentación.

"Perdona, yo solamente el sábado", se defiende... y vuelve a mentir. "Los sábados, hay quien echa un ..., pues yo tomo un café", añade. "Pero el domingo, también", comenta la tertuliana. "Solo el fin de semana", concede él. Angie ya casi no puede hablar de la risa, pues ella sabe muy bien que lo que comenta su marido no es cierto. Al final, Alfonso acaba reconociendo que fue viernes, sábado y domingo.

Puedes ver el hilarante momento en el vídeo sobre estas líneas.

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