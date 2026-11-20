Rosalía ha regalado a medio centenar de fans las zapatillas modelo New Balance 990v7, de la que ella es imagen.

Rosalía ha desatado la locura entre sus fans regalando sus nuevas zapatillas en Barcelona, donde ha sorprendido a un centenar de fans. La artista, que ha aparecido montada en una furgoneta, ha regalado las zapatillas modelo New Balance 990v7, de la que ella es imagen.

"Incluso, los fans iban pidiendo la talla que calzan", destaca Tatiana Arús, que enseña el momentazo en el vídeo principal de esta noticia. Por su parte, Alfonso Arús abre debate: "No entiendo que puedas tener diferentes tallas de zapato".

"Las zapatillas deportivas es un cachondeo", destaca el presentador de Aruser@s, que pide que los espectadores digan si les pasa a ellos.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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