"Me da mucha vergüenza decirlo... 12 horas y 28 minutos": la confesión de una colaboradora de Aruser@s que deja preocupado a Alfonso Arús

Aruser@s se hace eco de este vídeo viral publicado por @ceciarmy en el que un profesor utiliza una curiosa técnica para sentar a sus alumnos en función del tiempo de uso de sus dispositivos móviles. Las cifras que dan son escalofriantes, pero una colaboradora no se queda atrás.

Un profesor ha querido saber cuánto tiempo utilizan sus alumnos los teléfonos móviles y los ha sentado en función a ello. Un vídeo viral publicado por @ceciarmy que llega hasta Aruser@s y que ha generado una gran controversia.

El docente sienta en las primeras filas a quiénes más horas pasan frente a la pantalla... y la mayoría debería sentarse directamente en la pizarra. Las medias llegan a las ocho o nueve horas diarias, pero hay uno de ellos que se lleva el dudoso honor de tener el récord.

"Mi día top con más uso son 20 horas y 34 minutos", admite, dejando anonadados a todos los allí presentes.

"Dormir cuatro horas ya es poco, pero pasarte las otras 20 pegado a la pantalla ya es terrorífico", comentaen el plató del programa de laSexta sin saber todavía que tiene un "caso grave" cerca de él. "Me da mucha vergüenza decirlo pero", confiesa. Aunque ella tiene una justificación: es su herramienta de trabajo. Eso sí, reconoce que

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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