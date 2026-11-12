Alfonso Arús bromea sobre por qué los españoles somos tan "besucones": "Lo de mi casa es un no parar"

El presentador de Aruser@s reacciona al estudio de la BBC que busca explicar por qué los españoles nos besamos tanto y lleva el debate al terreno personal.

¿Por qué los españoles nos besamos tanto? La BBC se ha interesado por esta particular costumbre y ha buscado una explicación que va más allá del amor. Una cuestión que ha llegado hasta el plató de Aruser@s, donde Alba Sánchez ha explicado los tres motivos que podrían estar detrás de esta demostración de afecto tan habitual en España.

"Dicen que somos muy besucones, se trata de un estudio que han hecho en Reino Unido, pero que también han comentado desde la Universidad de Madrid", ha explicado la colaboradora, antes de enumerar las tres razones principales.

La primera tiene que ver con nuestro carácter. Según Alba Sánchez, los españoles "somos cariñosos y no nos acompleja mostrarlo en público". El segundo motivo estaría relacionado con la interacción social y el clima, que favorece que "pasemos más tiempo en la calle" y nos relacionemos con otras personas.

Y el tercer factor tendría una explicación histórica: "Es un acto de rebeldía. El estudio dice que después del franquismo nos abrimos mucho al personal", ha señalado la colaboradora.

"Me extraña que la BBC ahora se interese por la cantidad de besos que nos damos los españoles en un día y, segundo, ¿cómo saben el número de besos que nos damos en la intimidad?", ha preguntado el presentador de Aruser@s, que al descubrir que el análisis se centra en los besos en público, ha llevado la conversación al terreno personal: "¡Pues calcula por privado! Lo de mi casa es un no parar, entramos por la puerta y ya estamos todo el día besándonos", ha asegurado entre risas.

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