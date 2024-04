Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el divertido monólogo de Leo Harlem sobre el uso del móvil por parte de los jóvenes. Tras conocer que más de la mitad de la Generación Z usa sus teléfonos inteligentes cinco o más horas al día. "¿Cinco horas al día?, yo no uso tanto tiempo ni los calzoncillos", afirma Leo Harlem, que se pregunta qué están haciendo esas cinco horas "si no contestas nunca cuando les llamas".

"No contestan porque, al parecer, hablar por teléfono les crea ansiedad", afirma el humorista, que imita a adolescente: "Qué miedo, me llaman. Es la mujer que me ha dado la vida y quiere que hable con ella un par de minutos, qué agobio. Necesito un lexatin". Por eso, Leo Harlem asegura que "un adolescente no es muy útil en caso de emergencia": "Dios mío, a papá le ha dado un infarto, ¿llamar?, mejor le pongo un tuit".

Desde el plató de Aruser@s reflexionan sobre el cambio de mentalidad que ha habido con las llamadas ya que la gente joven, dicen, lo ven como una intromisión a la intimidad.