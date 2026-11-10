Lourdes Tasies desvela sus rituales para atraer la suerte en la Lotería de Navidad 2026

Entre anillos de oro, bebidas espumosas y hojas de laurel, Lourdes Tasies comparte sus rituales para llamar a la suerte de cara a la Lotería de Navidad 2026.

La cuenta atrás para la Lotería de Navidad ya ha comenzado y, mientras muchos españoles empiezan a buscar el número con el que esperan convertirse en millonarios, Lourdes Tasies tiene claros sus rituales para atraer la suerte. La colaboradora de Aruser@s comparte algunos de los trucos que recomienda poner en práctica de cara al sorteo del próximo 22 de diciembre.

Tras conocer los cambios previstos para la Lotería de Navidad de 2026, el presentador ha aprovechado para acordarse de Lourdes Tasies, de quien ha destacado sus supuestos "poderes esotéricos".

Una de ellas consiste en colocar champán y un anillo de oro durante toda la jornada del sorteo, con la intención de atraer la fortuna. "Aquí, como no podemos consumir alcohol, si te parece, lo que vamos a poner es Pinky o Champín", ha bromeado el presentador.

"También es importante que apuntemos todos los números con los que vamos a jugar y pongamos laurel", ha explicado la colaboradora, que apuesta por estos pequeños rituales para afrontar el sorteo con la mejor energía.

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