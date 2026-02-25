Ahora

Vídeos virales

Alfonso Arús, tras conocer la multa de 1.050 euros por no acudir a una mesa electoral en 2021 por miedo al COVID: "¿Para cuándo ir de voluntario?"

En plena pandemia, una mujer decidió no acudir a la mesa electoral por miedo a contagiar a familiares vulnerables y ahora la Justicia le ha dicho: "¡paga!" .

Alfonso Arús, tras conocer la multa de 1.050 euros por no acudir a una mesa electoral en 2021 por miedo al COVID: "¿Para cuándo ir de voluntario?"

Atención si fuisteis de los que en 2021 recibisteis la temida notificación para acudir a una mesa electoral. En plena pandemia, una mujer fue designada vocal, pero decidió no presentarse por miedo al COVID, ya que convivía con personas vulnerables y temía contagiarlas.

El problema es que no justificó debidamente su ausencia ante la Junta Electoral. Cuatro años después, la consecuencia ha sido una multa de 1.050 euros. Así lo explica Alba Sánchez en Aruser@s.

En el plató, el debate está servido. "¿Pero para cuándo van a hacer lo de las mesas voluntarias?", pregunta entre risas Alfonso Arús. "Dentro de unos años viviremos el '¿te acuerdas cuando nos obligaban a ir a la mesa electoral?'", añade el presentador, apuntando que mucha gente acudiría voluntariamente si hubiera una compensación económica mayor.

"La última vez que me tocó fui con una señora que estaba encantada", comenta Tatiana Arús, dejando claro que, aunque para algunos es un trámite pesado, otros se lo toman con filosofía. "La próxima vez voy a decir que vayas tú Rocío, que eres más joven, tienes más don de palabra, mas guapa, mas empuje, mas energía y dialogo", bromea el presentador del programa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Yolanda Díaz renuncia a liderar el nuevo Sumar y no será candidata a las elecciones generales de 2027
  2. Feijóo exige otras "desclasificaciones" más allá del 23F y Sánchez afea su actitud: "Para lo que ha quedado, en política para ultras"
  3. Una segunda mujer denuncia a Íñigo Errejón por agresión sexual en octubre de 2021: "Si gritas, será peor"
  4. Trump llena de bulos el discurso del Estado de la Unión más largo y advierte que sus nuevos aranceles no requerirán ninguna aprobación del Congreso
  5. María Guardiola se reunirá con Vox esta semana acompañada por Tellado en plena crisis por el documento marco del PP
  6. Detienen a tres menores de 14 y 15 años por violar a otra menor en Valencia