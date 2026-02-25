Alfonso Arús, tras conocer la multa de 1.050 euros por no acudir a una mesa electoral en 2021 por miedo al COVID: "¿Para cuándo ir de voluntario?"

En plena pandemia, una mujer decidió no acudir a la mesa electoral por miedo a contagiar a familiares vulnerables y ahora la Justicia le ha dicho: "¡paga!" .

Atención si fuisteis de los que en 2021 recibisteis la temida notificación para acudir a una mesa electoral. En plena pandemia, una mujer fue designada vocal, pero decidió no presentarse por miedo al COVID, ya que convivía con personas vulnerables y temía contagiarlas.

El problema es que no justificó debidamente su ausencia ante la Junta Electoral. Cuatro años después, la consecuencia ha sido una multa de 1.050 euros. Así lo explica Alba Sánchez en Aruser@s.

En el plató, el debate está servido. "¿Pero para cuándo van a hacer lo de las mesas voluntarias?", pregunta entre risas Alfonso Arús. "Dentro de unos años viviremos el '¿te acuerdas cuando nos obligaban a ir a la mesa electoral?'", añade el presentador, apuntando que mucha gente acudiría voluntariamente si hubiera una compensación económica mayor.

"La última vez que me tocó fui con una señora que estaba encantada", comenta Tatiana Arús, dejando claro que, aunque para algunos es un trámite pesado, otros se lo toman con filosofía. "La próxima vez voy a decir que vayas tú Rocío, que eres más joven, tienes más don de palabra, mas guapa, mas empuje, mas energía y dialogo", bromea el presentador del programa.