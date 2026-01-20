Ahora

Eva Soriano propone "despropósitos de Año Nuevo": "Leer cero libros hasta cambiarse el apellido por Pombo"

La cómica y presentadora de Cuerpos Especiales carga contra los clásicos propósitos de Año Nuevo y propone una alternativa infalible para evitar la frustración.

Eva Sorianovuelve a colarse en el ranking de los 'zasqueadores' de Aruser@s con una reflexión sobre los temidos propósitos que solemos marcarnos al comenzar un nuevo año, muchas veces con expectativas demasiado altas que acaban abandonándose en pleno mes de enero.

"Llevamos quince días de mes y, ahora que ya ha pasado el Año Nuevo y todo el mundo se ha llenado de energía, ¡basta de crearnos propósitos!", comienza diciendo la presentadora de Cuerpos Especiales. Y es que, según afirma, "ningún año terminas por conseguir ninguno".

"Lo único que obtienes es frustración, drama y desengaño contigo mismo", asegura la cómica, que propone darle la vuelta al concepto con los "despropósitos de Año Nuevo". Como ejemplo, sugiere "leer cero libros". "Es más, desaprende a leer. Y si ya te cambias el apellido por Pombo, ¡lo tienes hecho!", remata Soriano entre risas.

A los colaboradores del programa les parece una buena táctica para "no decepcionarse a uno mismo". "Así casi seguro que lo cumples y sales ganando", ríe Alfonso Arús.

