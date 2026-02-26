Detienen en Padua al surrealista "ladrón de quesos" que pasó meses mordisqueando las cuñas más caras del supermercado

Tras meses de misterio y quesos "catados" sin explicación, los empleados de un supermercado italiano descubren al responsable: un hombre de 70 años que probaba las piezas más selectas antes de pasar por caja.

Ni rastro de ratones ni fenómenos paranormales. Los trabajadores de un supermercado en Padua llevaban meses intrigados al comprobar que, en el expositor de quesos, aparecían cada día pequeñas mordidas en las cuñas más caras. Siempre las más selectas.

Durante un tiempo, la plantilla dudó sobre el origen del enigma, pero cansados de la situación, decidieron organizar un pequeño operativo digno de película: instalaron cámaras de seguridad y varios empleados se camuflaron como clientes para vigilar discretamente la sección gourmet.

El presunto autor de "morro fino" resultó ser un hombre de unos 70 años, con gafas oscuras, sombrero y cabello blanco, que fue sorprendido 'in fraganti' mientras daba buena cuenta de otra cuña.

Desde el plató de Aruser@s, el programa elabora un cómico "retrato robot" del sospechoso. "Lo mejor de todo es que el hombre no se puso nervioso, sacó la cartera y pagó el queso", alucina Alba Sánchez entre risas.