Alfonso Arús reacciona al 'sablazo' de estar soltero en España: "Vivir en pareja también tiene otros gastos adicionales"

Un estudio pone cifras a la soltería y desata el debate en el plató de Aruser@s: para mantener el mismo nivel de vida que una pareja, una persona sola necesitaría ingresar hasta 60.000 euros anuales.

La soltería no solo afecta al corazón, también al bolsillo. Según los datos comentados en Aruser@s, una persona que vive sola necesitaría alrededor de 60.000 euros al año para equiparar su nivel de vida al de una pareja que comparte gastos. "Siempre se ha dicho que el mundo está hecho para parejas", asegura Alba Sánchez, que comenta el estudio con los tertulianos.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), cuatro de cada diez españoles viven solos o están solteros, y vivir solo supone un sobrecoste mensual estimado en 932 euros.

Por ejemplo, a la hora de comprar vivienda, una persona soltera tendría que destinar nueve años de sueldo íntegro, frente a los cuatro años que necesitaría una pareja al compartir ingresos. En el alquiler ocurre algo similar: asumir en solitario una renta de 1.800 euros no es lo mismo que dividirla entre dos.

Con la cesta de la compra pasa tres cuartos de lo mismo: quien vive solo puede llegar a pagar unos 275 euros mensuales en alimentación, mientras que en pareja el gasto ronda los 390 euros, pero se reparte.

El estudio también deja otro dato llamativo: cuatro de cada diez españoles querrían separarse, pero no pueden permitírselo económicamente. Además, un 25% reconoce que está a gusto en pareja, aunque admite que adelantan la convivencia para compartir gastos. Eso sí, el presentador del programa también pone el contrapunto: "Vivir en pareja también tiene otros gastos adicionales: sales más a cenar, viajas más...".

