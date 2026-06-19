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Nueva reconciliación

Alice Campello y Álvaro Morata aparecen de la mano en un evento tras su reconciliación

Tras confirmar su reconciliación en el concierto de Maluma, Alice Campello y Álvaro Morata han reaparecido juntos y de la mano en un evento en Madrid.

Alice Campello y Álvaro Morata aparecen de la mano en un evento tras su reconciliación

Alice Campello y Álvaro Morata han llegado juntos y cogidos de la mano en el evento del Corte Inglés celebrado en Madrid tras confirmarse su reconciliación en el concierto de Maluma. Otras influencers como Melyssa Pinto y Victoria Federica, que no quiso hablar con la prensa, también acudieron. "Victoria Federica no quiso atender a la prensa, pero se mostró sonriente saludando de lejos", explica Tatiana Arús mientras enseña el momento en este vídeo de Aruser@s.

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