Mario Casas sorprende con un radical cambio de 'look' en su última publicación

Los colaboradores de Aruser@s reaccionan al nuevo 'look' a rubio de Mario Casas, aunque están convencidos de que podría estar relacionado con el rodaje de su último proyecto.

Los nuevos aires que se dan los famosos, desde cortes de pelo inesperados hasta cambios de color, son uno de los temas más comentados entre los colaboradores de Aruser@s en el plató. Esta vez le ha tocado el turno a Mario Casas, que ha sorprendido con un cambio radical en su última publicación de Instagram, apareciendo ahora de rubio.

¿Rubio o moreno? Los tertulianos de Aruser@s valoran el nuevo 'look', aunque están convencidos de que podría estar relacionado con el rodaje de su último proyecto. "Mario Melenas, el terror de las nenas", bromea Rocío Cano.

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