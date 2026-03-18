Ahora

Viral

La reacción de Mario Casas cuando Melyssa Pinto acude al estreno de su película por primera vez

Melyssa Pinta ha acudido, por primera vez, al estreno de una película de su novio, Mario Casas. En este vídeo puedes ver la reacción de él y el look de la influencer para el esperado momento.

La reacción de Mario Casas cuando Melyssa Pinto acude al estreno de su película por primera vez

Mario Casas ha presentado en los Cines Callado de Madrid su nueva película, 'Zeta'. Al estreno han acudido los hermanos del actor, Christian, Sheila y Oscar Casas. Pero el actor no solo ha estado acompañado por su familia sino también por su chica, Melyssa Pinto.

Se trata de la primera vez que la joven influencer acude al estreno de una película de Mario Casas. "No sé si te lo han anunciado, que viene Melyssa", avisa una reportera al actor, que responde en la alfombra roja: "Sí, estoy nervioso".

Por otro lado, preguntado por qué día va a ser el que, por primera vez, entren juntos a un evento, Mario Casas asegura que "las cosas, con naturalidad". "Para mí, que hoy vaya a venir y esté con los míos, es una más", destaca el actor, que afirma que está "muy contento de que vea la película".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La huida hacia delante de un Trump cabreado con la OTAN: dice no temer otro Vietnam y que la operación en Irán acabará "en un futuro cercano" pero "aún no"
  2. El plan para cerrar la brecha de la conquista con el foco en la Cumbre Iberoamericana y el partido Uruguay-España: el rey reconoce "abusos" y México mejora su reputación
  3. La cremallera del pantalón y una denunciante "loca e histérica": la machista y errática declaración del exDAO acusado de violar a una inspectora
  4. El exdirector de Carreteras recibió un pago de 25.000 euros de una constructora vinculada al caso Koldo tras llevarse un contrato de 92 millones
  5. Atenuante por drogas: la estrategia de los hermanos investigados por la muerte de Francisca Cadenas para evitar la condena por asesinato
  6. Los 'mukoyoshi' o cómo una tradición machista japonesa recuerda al hijo secreto adoptivo de Raffaella Carrà