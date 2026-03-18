La reacción de Mario Casas cuando Melyssa Pinto acude al estreno de su película por primera vez

Melyssa Pinta ha acudido, por primera vez, al estreno de una película de su novio, Mario Casas. En este vídeo puedes ver la reacción de él y el look de la influencer para el esperado momento.

Mario Casas ha presentado en los Cines Callado de Madrid su nueva película, 'Zeta'. Al estreno han acudido los hermanos del actor, Christian, Sheila y Oscar Casas. Pero el actor no solo ha estado acompañado por su familia sino también por su chica, Melyssa Pinto.

Se trata de la primera vez que la joven influencer acude al estreno de una película de Mario Casas. "No sé si te lo han anunciado, que viene Melyssa", avisa una reportera al actor, que responde en la alfombra roja: "Sí, estoy nervioso".

Por otro lado, preguntado por qué día va a ser el que, por primera vez, entren juntos a un evento, Mario Casas asegura que "las cosas, con naturalidad". "Para mí, que hoy vaya a venir y esté con los míos, es una más", destaca el actor, que afirma que está "muy contento de que vea la película".

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