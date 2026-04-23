La declaración de amor del novio de Victoria Federica en la Feria de Sevilla: "No se puede ser más guapa"

"No se puede ser más guapa, te quiero", ha escrito el empresario en sus redes sociales junto a una imagen de Victoria Federica subida a caballo en la Feria de Sevilla.

Tatiana Arús enseña en este vídeo de Aruser@s la declaración de amor de Jorge, novio de Victoria Federica, a la sobrina del rey Felipe VI. "No se puede ser más guapa, te quiero", ha escrito el empresario en sus redes sociales junto a una imagen de la influencer subida a caballo en la Feria de Sevilla.

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