Ahora

Viral

La declaración de amor del novio de Victoria Federica en la Feria de Sevilla: "No se puede ser más guapa"

"No se puede ser más guapa, te quiero", ha escrito el empresario en sus redes sociales junto a una imagen de Victoria Federica subida a caballo en la Feria de Sevilla.

La declaración de amor del novio de Victoria Federica en la Feria de Sevilla: "No se puede ser más guapa"

Tatiana Arús enseña en este vídeo de Aruser@s la declaración de amor de Jorge, novio de Victoria Federica, a la sobrina del rey Felipe VI. "No se puede ser más guapa, te quiero", ha escrito el empresario en sus redes sociales junto a una imagen de la influencer subida a caballo en la Feria de Sevilla.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Juicio del caso Kitchen, en directo | Mariano Rajoy y Cospedal declaran en la Audiencia Nacional como testigos
  2. Albares llama a la mesa de negociación entre EEUU e Irán para "evitar una escalada" y que el estrecho de Ormuz vuelva a ser "un paso libre y seguro"
  3. Prioridad nacional, tres consejerías y una de ellas con vicepresidencia: PP y Vox hacen en Aragón un 'copia y pega' del acuerdo en Extremadura
  4. El machismo del juez que lleva el caso contra el exDAO: habla de "ventajas" hacia las mujeres que denuncian y de madres que "lavan el coco" a sus hijos
  5. El AVE directo entre Málaga y Madrid volverá el día 30 de abril a las 12 de la mañana
  6. Laura, desahuciada junto a sus hijas de 4 y 6 años por un fondo buitre en Manilva: "Firmé el derecho a compra de la casa"