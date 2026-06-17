Alice Campello, "al borde del infarto" al ver que su hija ha pintado las paredes de su jet privado

Alfonso Arús destaca la reacción de Alice Campello, "al borde del infarto" tras ver que su hija, Bella, ha pintado las paredes de su jet privado: "Lo ha dejado hecho un cuadro".

"Viajar con niños no es nada sencillo", destaca Tatiana Arús, que enseña en este vídeo cómo la hija de Álvaro Morata y Alice Campello ha pintado las paredes de su jet privado mientras su madre intenta limpiarlo. "Está al borde del infarto", afirma Alfonso Arús de la empresaria y es que el presentador destaca que Bella "lo ha dejado hecho un cuadro". "Alice dice que su hija se piensa que si se tapa la cara deja de existir", explica la colaboradora de Aruser@s sobre la reaccion de la pequeña al enfado de su madre.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido