Mariah Carey gana el premio a Persona del Año en los Grammy: "Es uno de los momentos más profundos de mi vida"

"Recibir este honor es uno de los momentos más profundos de mi vida y de mi carrera. Os lo agradezco mucho", ha destacado Mariah Carey emocionada tras ser galardonada como Persona del Año en los Grammy Latinos.

Mariah Carey ha recibido el premio a Persona del Año en los Grammy Latinos 2026 por toda su trayectoria y por su labor solidaria. Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia cómo la artista no pudo evitar emocionarse durante el discurso que pronunció al recoger su premio.

"Recibir este honor es uno de los momentos más profundos de mi vida y de mi carrera. Os lo agradezco mucho", ha destacado Mariah Carey, que ha sido homenajeada con la actuación de John Legend, que ha interpretado una versión conmovedora de su éxito 'Hero'.

Por último, la gala cerró con todos los artistas invitados cantando el mítico tema navideño de Mariah Carey: 'All I Want for Christmas Is You'. "Había muchas risas en redes sociales sobre que la Navidad cada año llega antes", destaca Tatiana Arús.

Bad Bunny hace historia en los Grammy

El puertorriqueño hizo historia en los Grammy al ganar el premio a mejor álbum del año con su disco 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', el primero totalmente en español, y dedicó el reconocimiento a su madre y a su país. Además, Bad Bunny arremetió contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) durante su discurso en los premios Grammy: "No somos salvajes no somos animales somos humanos y somos americanos", dijo tras recoger el galardón a mejor álbum de música urbana.

