El "grito terrorífico" de Mariah Carey al dar por finalizada la Navidad: "Deja de recibir su dinerito"

Mariah Carey protagoniza este vídeo en el que se puede ver cómo la cantante interrumpe a dos personas que están recogiendo el árbol de Navidad. "Ha mostrado toda su furia", destaca Alfonso Arús.

"La Navidad ha dicho adiós porque Mariah Carey ya se ha despedido", destaca Alfonso Arús, que matiza en el plató de Aruser@s: "Bueno, se ha despedido a regañadientes". "Ha mostrado toda su furia cuando le han mostrado que la Navidad ha muerto", afirma el presentador.

Por su parte, Tatiana Arús enseña en el plató el vídeo de la artista al interrumpir a dos personas que están recogiendo el árbol de Navidad. "Nooo", grita la cantante en un grito "terrorífico", según Alfonso Arús.

"Es terrorífico porque deja de ingresar un dinerito", afirma, por su lado, Angie Cárdenas en el plató, donde Rocío Cano señala que "con lo que ha ganado puede estar tranquila": "El año que viene vuelve a hacer caja". "A ella le gusta la Navidad no por lo que ella recauda sino por su espíritu", concluye el presentador.

