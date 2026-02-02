La reacción más exagerada de un padre en un 'gender reveal' se vuelve viral

En Aruser@s, la desbordante reacción de un padre al descubrir que espera un niño ha provocado risas y comentarios en el plató por su nivel de euforia.

En Aruser@s, los gender reveal dejan momentos únicos, tanto por las reacciones de los futuros padres como porque algunos terminan siendo un auténtico desastre al no desvelar el sexo del bebé de manera correcta.

En este caso, el vídeo presentado por Alfonso Arús se ha viralizado por la espontánea reacción de alegría del padre al descubrir que están esperando un niño. Como se puede ver en las imágenes, el hombre sale corriendo por todo el jardín, dando saltos y gritos de euforia, sin poder ocultar su emoción. La mujer, perpleja, se ríe de su reacción.

Desde el plató de Aruser@s aseguran que es una reacción "exagerada", aunque relacionan el momento con una situación de alegría y euforia. "Otra cosa es que tiren el gender revea al suelo, pero que te alegres está bien", comenta Alba Gutiérrez.

