El truco viral para evitar mareos al mirar el móvil en el coche, según una farmacéutica

La farmacéutica Elena Monje, '@infarmarte', explica cómo activar en el teléfono la función de indicador de movimiento que ayuda a reducir las náuseas provocadas por la discrepancia sensorial entre la vista y el oído interno.

Si te mareas cuando miras el móvil de viaje, presta atención al viral presentado por Alfonso Arús de Elena Monje, '@infarmarte', una farmacéutica que ha explicado el truco donde si activamos una función del teléfono, podemos evitar sufrir mareos y disfrutar del viaje tranquilamente.

Lo único que tienes que hacer es probar a utilizar la función de indicador de movimiento, que son "unos puntos que aparecen cerca de los bordes de la pantalla del teléfono" y que siguen dinámicamente el movimiento del vehículo, para ayudar a prevenir y reducir el mareo. Y es que, si el vehículo está en movimiento, el oído interno lo percibe.

"Sin embargo, si los ojos están fijados en una pantalla estática como la del teléfono, el cerebro recibe señales contradictorias de los sentidos, y esta discrepancia sensorial puede causar síntomas como náuseas o mareos", detalla la farmacéutica.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús asegura que "la gente que se marea es con y sin función". "En la generación de ahora pasa al revés, se marean si no miran el móvil", bromea Hans Arús.

