Qué es la 'dating fatigue' o por qué los jóvenes están cansados de las apps de citas: el vídeo que lo explica en menos de un minuto

"Tienes que deshojar muchas margaritas para encontrar al adecuado", asegura Angie Cárdenas tras saber qué es la 'dating fatigue' que sufren muchos jóvenes. Esta tiktoker nos lo explica rápidamente.

Nunca ha sido tan fácil ligar como ahora debido a la proliferación de las apps de citas, pero encontrar el amor (o al menos, alguien que nos cuadre) es cada vez más difícil. De ello se quejan muchos jóvenes a lo largo y ancho de este mundo y este es el caso de la tiktoker argentina @catastolo. Así lo cuenta en este vídeo que recoge Aruser@s.

La joven afirma que una amiga le dijo el otro día que tiene 'dating fatigue'. "No para de salir todas las semanas con pibes para darles oportunidades para ver si alguno le copa y ya está fatigada", explica. "Me dijo que le daba paja, que intentaba salir con gente, charlar, ser 'copada', pero es como que ya se cansó", añade.

"El concepto me pareció espectacular", reconoce, aunque Alfonso Arús cree, sinceramente, que no es para tanto. "Tampoco me parece tan difícil", asegura el presentador del programa de laSexta desde plató. "Es que estresa mucho. Si cada día tienes que conocer a una persona, darle conversación y luego no sale bien...", reflexiona Angie Cárdenas. "Tampoco es tan fácil hacer un 'match', porque cada uno tiene su carácter", comenta.

Patricia Benítez sugiere que a veces, es oportuno, cambiar los filtros de búsqueda en estos tipos de apps para no encontrarse siempre con el mismo perfil de pretendiente. Sin embargo, para Alba Gutiérrez lo difícil es tener que empezar de nuevo una y otra vez.

