El pequeño Nicolás ha hecho una declaración de intenciones en la última fotografía que la televisiva ha subido a sus redes sociales.

Violeta subía una instantánea a Instagram haciendo un discreto topless. Una captura que ha enloquecido no sólo a sus seguidores, también al pequeño Nicolás que no ha dudado en comentar.

"Estoy loco con la foto", afirmaba. Un comentario que ha tenido respuesta aunque no de Violeta. "¿Por qué te gustan las chonis con lo pijo que eres?", preguntaba un usuario. "Seré o no pijo, pero tonto no", aseguraba.

Una conversación que ha terminado aclarando que aunque le gusta la chica, no se casaría ni presentaría en sociedad "a una mujer como ella".

Alfonso Arús cuenta la moraleja de la historia. "No la quiere para toda la vida pero se ha puesto cachondo", resume.