Descubre que su cita de Tinder le ha estafado porque presencia que dice la misma mentira a otra chica: "No le des los 150 euros"

"Lo mismo: le sonó el teléfono, se puso a llorar... Así que me levanté y le dije a la chica, '¿Ya te ha pedido 150 euros? Pues no se los des, cariño'", cuenta @coralcorbie en este vídeo viral en el que relata cómo le estafó su cita de Tinder.

El Tinder lo carga el diablo y, además del amor (y otras cosas) también puedes encontrarte con auténticos sinvergüenzas que juegan con los sentimientos y estafan a sus citas. Esto es lo que le ha ocurrido a @coralcorbie. La joven cuenta en este vídeo viral que recoge Aruser@s cómo el chico con el que quedó la engañó para que le diera 150 euros.

"Después de hacerle el Bizum y despedirnos me avisó que ya había llegado y que ya estaba con su hermana y que muchas gracias. Yo estaba muy contenta, pero luego me dejó de contestar", comienza relatando. Al tiempo, ella regresó al bar en el que habían quedado y descubrió que su cita estaba allí con otra chica. "Quiero aclarar que él no me vio", comenta.

Su sorpresa vino cuando ocurrió exactamente lo mismo que había pasado cuando habían quedado. "Le sonó el teléfono, se puso a llorar, lo mismo", explica. "Así que me levanté, fui a su mesa -el otro, blanco- y le dije a la chica: '¿Ya te ha pedido 150 euros o todavía no?'". Efectivamente, el estafador había vuelto a actuar.

"Pues no se los des, cariño, porque se supone que ahora mismo está viendo a su hermana porque yo ya se los dejé", le advirtió. No contenta con exponerle, también le pidió que le devolviera el dinero, pero él aseguró no llevar efectivo encima. Por eso, contactó con la Policía por si se podía hacer algo. "He puesto la denuncia, pero es que el Bizum se lo hice yo", reconoce.