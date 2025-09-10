Kiko Rivera lleva a sus hijas al concierto de Camilo, con Manuel Carrasco como artista invitado

Kiko Rivera ha llevado a sus hijas, Ana y Carlota, al concierto de Camilo en Sevilla, donde el artista sorprendió al cantar con Manuel Carrasco.

Tras su separación de Irene Rosales, Kiko Rivera se ha propuesto ser un padre ejemplar y ha llevado a sus hijas, Ana y Carlota, al concierto de Camiloen Sevilla. Incluso, las pequeñas llevaban una pancarta para llamar la atención del artista.

Además, Camilo sorprendió a los presentes con la participación inesperada de Manuel Carrasco, que subió al escenario a cantar con Camilo como artista invitado. "Ahora, si no tienes a un artista invitado es una decepción porque la gente está esperando que salga una estrella", explica Alfonso Arús en el plató, donde Angie Cárdenas confiesa que no entiende "por qué no ha subido Kiko Rivera también".

"Podría haber subido directamente él", destaca Alfonso Arús en el vídeo, donde Tatiana Arús reflexiona: "Podría haber subido a pinchar mientras cantan Camilo y Eva Luna".

"Aunque veais que he borrado todo..."

Días después de que se haya hecho pública su ruptura con Irene Rosales, Kiko Rivera ha tomado una drástica decisión que ha sorprendido a sus seguidores de Instagram: borrar todas las imágenes y publicaciones que había hecho hasta la fecha en esta red social.