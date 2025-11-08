El increíble video viral del perro robot que saca a pasear al perro de verdad: "No le queda otra"

Si ya estás harto de sacar a tu perro todos los días tres veces, puedes hacerte de otro perro para que te ayude con esa tarea... pero que sea robótico, claro, como el de este vídeo viral que recoge Aruser@s Weekend.

En este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s, también en su versión 'Weekend', somos testigos de un momento completamente insólito, al menos esta la fecha.

Desconocemos si esto se pondrá de moda de aquí a unos años, pero lo cierto es que hoy en día aún no es común ver a perros robóticos pasear a perros de carne hueso, como sucede en este clip.

"Eso sí, lo hace con esta raza, como vaya con un Rotweiller ya verás tú dónde acaba el robot", comenta entre risas Hans Arús, destacando el tamaño del can paseado, más bien pequeño.

Alfonso Arús, por su parte, apuesta que el perro (el real) está completamente "desesperado" y que no lleva nada bien que "su dueño" sea "un amasijo de hierros".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.