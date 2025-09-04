Patricia Benítez, sobre Kiko Rivera siendo "padre ejemplar": "Los hombres se separan y de repente son chefs sin haber hecho un huevo en su vida"

"Aparte de nueva música, lo que está haciendo ahora es ir de padre ejemplar", comenta Tatiana Arús en Aruser@s acerca de Kiko Rivera. ¿Ha cambiado el DJ tras su separación de Irene Rosales?

"Cuando nació su segunda hija, Kiko le dijo (a Irene Rosales) que se fuera a dormir al sofá con la niña, porque él tenía que descansar por las noches", nos contaba ayer Angie Cárdenas en Aruser@s sobre Kiko Rivera, haciéndose eco de un amplio reportaje que la revista 'Lecturas' ha publicado tras la separación de la pareja.

Hoy, sin embargo, Tatiana Arús lleva al programa un curioso vídeo del DJ en el que podemos verle cocinando pizza casera para sus hijas.

"Lo que está haciendo ahora es ir de padre ejemplar", comenta la colaboradora antes de dar paso a estas imágenes.

"¿Puedo comentar algo?", estalla Patricia Benítez. "Psicológicamente, se tendría que analizar cómo la gran mayoría de los hombres se separan y de repente son chefs, cuando no han hecho un huevo en su vida", dice con indignación.