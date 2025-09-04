Ahora
Kiko Rivera, sobre la drástica decisión que ha tomado tras su ruptura con Irene Rosales: "Aunque veais que he borrado todo..."

"Se viene muchas sorpresas"

Kiko Rivera, sobre la drástica decisión que ha tomado tras su ruptura con Irene Rosales: "Aunque veais que he borrado todo..."

"Por unos momentos vimos que desaparecían todas las fotografías de su perfil de Instagram. De nuevo, ha reaparecido y tan solo tiene una publicación", cuenta Tatiana Arús acerca de Kiko Rivera.

Días después de que se haya hecho pública su ruptura con Irene Rosales, Kiko Rivera ha tomado una drástica decisión que ha sorprendido a sus seguidores de Instagram: borrar todas las imágenes y publicaciones que había hecho hasta la fecha en esta red social.

Tatiana Arús nos da todos los detalles en Aruser@s: "De nuevo ha reaparecido. Aunque tan solo tiene una publicación".

"Lo he borrado todo porque los buenos recuerdos están dentro de mí y siento que es hora de empezar de cero", cuenta en el texto que acompaña a una fotografía suya, sospechoso de nuevo de ser obra de ChatGPT.

En este escrito, el hijo de Isabel Pantoja asegura que "se vienen muchas sorpresas...", una expresión muy utilizada últimamente y que exaspera a Alfonso Arús. "Luego las cositas que vienen no tienen ningún interés nunca", lamenta el presentador.

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo tacha de "choque institucional" la apertura del Año judicial y ve un "error" someter al rey a acudir al acto
  2. Al menos 17 muertos y 23 heridos por un accidente en el mítico funicular de Gloria de Lisboa
  3. La red negacionista de Milei y Vox organiza unas jornadas machistas en el Congreso: quiénes son y qué defienden
  4. Yolanda Díaz insiste en que volverá a presentar la reducción de la jornada laboral si PP y Junts la tumban
  5. El Israel-Premier Tech rechaza retirarse de la Vuelta pese a las protestas contra su participación
  6. Las historias de As Madriñas de San Simón: las mujeres que llevaron cartas, comida y ropa limpia a la isla que el franquismo usó como prisión