Kiko Rivera, sobre la drástica decisión que ha tomado tras su ruptura con Irene Rosales: "Aunque veais que he borrado todo..."

"Por unos momentos vimos que desaparecían todas las fotografías de su perfil de Instagram. De nuevo, ha reaparecido y tan solo tiene una publicación", cuenta Tatiana Arús acerca de Kiko Rivera.

Días después de que se haya hecho pública su ruptura con Irene Rosales, Kiko Rivera ha tomado una drástica decisión que ha sorprendido a sus seguidores de Instagram: borrar todas las imágenes y publicaciones que había hecho hasta la fecha en esta red social.

Tatiana Arús nos da todos los detalles en Aruser@s: "De nuevo ha reaparecido. Aunque tan solo tiene una publicación".

"Lo he borrado todo porque los buenos recuerdos están dentro de mí y siento que es hora de empezar de cero", cuenta en el texto que acompaña a una fotografía suya, sospechoso de nuevo de ser obra de ChatGPT.

En este escrito, el hijo de Isabel Pantoja asegura que "se vienen muchas sorpresas...", una expresión muy utilizada últimamente y que exaspera a Alfonso Arús. "Luego las cositas que vienen no tienen ningún interés nunca", lamenta el presentador.