Manuel Carrasco y las mejores (peores) caídas sobre los escenarios en pleno concierto: la selección de Aruser@s Weekend

En Aruser@s Weekend recopilamos algunas de las mejores (peores) caídas que han sufrido sobre los escenarios algunos reconocidos cantantes, como nuestro gran amigo Manuel Carrasco.

Subirse a un escenario siempre conlleva riesgos, y si no, que se lo digan a Mario Vaquerizo. Esta vez, el que terminó viviendo un momento incómodo fue Manuel Carrasco, que se suma a la lista de artistas que han sufrido caídas en pleno concierto, como vemos en este vídeo de Aruser@s Weekend en el que repasamos algunas de las mejores caídas que hemos emitido durante la semana en Aruser@s.

En su actuación del pasado 22 de agosto en Isla Cristina -su ciudad natal- el cantante onubense perdió el equilibrio y acabó en el suelo de manera aparatosa. Por suerte, todo quedó en una anécdota, como también le ocurrió a Jorge Hernández, vocalista de 'Los tigres del norte', quien se fue con el acordeón a tomar tierra.

El virus se ha extendido hasta China, donde este cantante hace "un Juan Gabriel". David Ruiz, del grupo 'Dale que va', también sufrió una repentina desaparición del escenario. Unos mariachis protagonizan el siguiente vídeo de este recopilatorio.

Pero quien se lleva la palma, a juzgar por los colaboradores de Aruser@s, es el señor que pierde el equilibrio y se lleva todo el sistema de sonido con él.