Marina Esnal, sobre la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales: "Estaba harta de que se acostara a las 5h jugando a la Play,..."

"Es que la vida de Kiko Rivera es así: a comer como un puerco, a levantarse a las mil...", comenta Marina Esnal en este fragmento de 'Estando contigo' que recoge Aruser@s.

Si no has vivido en la luna durante las últimas semanas, seguramente sabrás que Kiko Rivera e Irene Rosales ya no están juntos. Su ruptura ha sacudido como un terremoto a la prensa rosa de nuestro país y no por más esperada deja de sorprendernos.

Mucho se ha hablado de esta separación desde entonces en los platós de las televisiones españolas, entre ellos, el de 'Estando contigo' de Castilla-La Mancha TV. Aruser@s recoge este comentario de Marina Esnal en su sección de los 'zascas', porque lo cierto es que golpea con fuerza contra el hijo de Isabel Pantoja.

"Ella se ha hartado de que se levantase todos los días a las 12h de la mañana, de que estuviese hasta las 5h jugando a la Play Station... porque así es la vida de Kiko Rivera: a comer como un puerco, a levantarse a las mil...", comenta la tertuliana.

"Demasiado ha tardado esta mujer", comenta en el programa de laSexta Angie Cárdenas tras escuchar estas declaraciones.