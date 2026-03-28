Kiko Rivera confiesa que pidió un millón de euros a Cristiano Ronaldo a cambio de ponerse pelo en una de sus clínicas

El hijo de Isabel Pantoja ha contado en un podcast que el futbolista se puso en contacto con él "por calvo".

Berni Barrachina ha comentado en La Roca las confesiones que ha hecho Kiko Rivera en el podcast de 'Torreznos', de Dani Fontecha y Cocituber. "A Kiko Rivera un día un contacto le escribe para decirle que si le puede pasar su teléfono a Cristiano Ronaldo y él dice que claro, porque pensaba que iba a ir a una fiesta de DJ. Estaba súper emocionado y le escribe Cristiano Ronaldo diciendo que se había puesto en contacto con él por calvo, porque era calvo", ha indicado el colaborador de La Roca.

En este sentido, Barrachina ha destacado que "era el calvo más famoso de España y le ofreció ser la marca, la imagen de una nueva clínica de implantes de pelo, para que él se pusiera pelo". "Y Kiko Rivera, con toda su gracia, lo explica en el podcast de Torreznos, que como no quería ponerse pelo, le pidió a Cristiano Ronaldo un millón de euros, y este lo rechazó", ha contado el colaborador.

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